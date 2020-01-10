«Протест перетек в политическое поле». Мусорный полигон в Шиесе признали незаконным

В четверг, 9 января, архангельский арбитражный суд постановил признать незаконными постройки компании «Технопарк», сооруженные в районе станции Шиес, где планировалось устроить мусорный полигон. Предполагалось, что сюда будут возить бытовые отходы из Москвы. Местные экоактивисты протестовали против этого проекта больше года, устраивая многочисленные акции по всему региону. О решении суда и возможных его последствиях RFI рассказал местный активист Андрей Боровиков, которого в прошлом году осудили по «дадинской» статье за неоднократное посещение несанкционированных митингов: он получил 400 часов обязательных работ.

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RFI: Андрей, вы ожидали, что арбитражный суд примет решение снести постройки «Технопарка»?

Андрей Боровиков: Решение суда было неожиданным для активистов Архангельской области. Днем, когда были на заседании, рассчитывали на очередной перенос суда, потому что дело длится уже очень долго, почти в течение года. И ООО «Технопарк» своими действиями, как показали прошлые судебные заседания, всячески пыталось затягивать судебный процесс. То есть они просили у суда дополнительное время на ознакомление с документами, предоставление доказательств, для привлечение еще каких-то экспертов. Судья как-то с самого начала была более ли менее независимая, как я считаю. Старалась действовать все-таки хладнокровно, поэтому многие ходатайства «Технопарка» были не удовлетворены.

Вы верите в то, что решение по столь громкому делу принималось в региональном арбитраже, а не где-то в Москве, например?

Где это решение принималось — мы можем только догадываться. Естественно, лично мое мнение, что по таким знаковым делам, как уголовным, так и арбитражным, судебное коммьюнити друг друга ставит в курс, как-то советуются или докладывают наверх, но это всего лишь мои догадки. Безусловно, у нас в России самое главное право — телефонное право. И по резонансным делам, конечно, судебное сообщество ставит вышестоящие органы, судей, в курс дела. Это было как по моему уголовному делу, по дадинской 212-й статье, так и здесь, в этом арбитражном разбирательстве — безусловно, старшие товарищи, на мой взгляд, были в курсе.

Что будет дальше, по-вашему?

Я сегодня пообщался с юристами ООО «Технопарк» с глазу на глаз, они сказали, что, безусловно, будут подавать апелляцию, то есть они с этим не согласны. И, зная опять-таки стиль судебных дел компании «Технопарк», это затянется надолго. Конечно, я могу только прогнозы строить на будущее, но мне кажется, они определенно подадут на апелляцию, ради галочки. Ничего этим не добьются, потому что опять-таки, на мой взгляд, судья выносила решение, посоветовавшись.

Насколько на ситуацию повлияла протестная активность ваших земляков?

Только протестная активность повлияла на всю ситуацию. Потому что, если бы не протестная активность, уже полигон давно был бы построен. Уже больше года активисты перекрывают все лесные дороги, все подъезды к этой стройке, не дают топливу приехать, чтобы заправить технику. И, конечно, давление имеется очень большое — как на исполнительную власть, так и на судебную. Непонятно, что таким шагом хочет нам сказать власть — то ли это говорит о том, что стройки на Шиесе не будет, то ли это, может быть, какой-то грамотный ход. Я все-таки пока не спешил бы радоваться и дождался бы решения апелляции, посмотрел бы на действия самой компании «Технопарк».

Сколько в среднем ваших людей дежурит на стройплощадке?

Я хочу подчеркнуть: это зимний палаточный городок, и люди там, бывает, находятся при температуре -20 по Цельсию и ниже. Количество их варьируется: от 30 человек и даже больше ста бывает по так называемой «красной кнопке», по тревоге. Когда мы чувствуем какую-то опасность, провокацию со стороны строителей, тогда активисты кидают клич, и больше 100 человек набирается всегда. Ну, а так, меньше 30 редко когда бывает.

Я правильно понимаю: решение суда означает полное прекращение строительных работ?

Определенно. Черным по белому сказано, что приостановка, и в течение месяца — завершить.

Одним из требований кампании против строительства полигона была отставка губернатора Орлова. Сейчас этот вопрос снят с повестки дня?

Нет, этот вопрос с повестки не снят. Рейтинг Орлова уже находится на самом дне среди всех губернаторов. Он и раньше-то был не больно высоким. И, конечно, протест, в отличие от протестов в мае, уже почти полностью перерос в политическое поле. Если еще в мае многие активисты говорили, что наш протест экологический, никак не политический, связывали почему-то политический протест с чем-то плохим и грязным, то сейчас огромное количество активистов говорит о том, что протест перетек в политическое поле. Просто потому, что в ответ на наши экологические требования политики в нашей стране действуют крайне хамски по отношению к своему народу, выражая даже презрение. Поэтому у многих людей появилась злость. И все чаще на разных мероприятиях и митингах мы слышим не то, что «губернатора Орлова в отставку», а поднимается вопрос, кто такой вообще президент Путин, и требуют Путина в отставку. У нас последний митинг был сентябрьский, и толпа кричала «в отставку Путина»!

Если полигона в Шиесе не будет, московский мусор, скорее всего, отправят в другой регион. Как вы думаете, как его там встретят?

Здесь все зависит от менталитета того населения, что там проживает. В каком-то регионе, скорее всего, будет Шиес-2, Шиес-3. Власти будут реагировать, учитывая ошибки, активисты будут реагировать, учитывая ошибки. То есть Шиес — как опыт, как определенная школа, которую прошли как власти, так и активисты. Первоначальное требование для того, чтобы возникал такой экологический протест — это определенный настрой местного населения, определенное состояние духа. Когда они решили делать полигон Шиес, основная ошибка властей была в том, что они просчитались. Они думали: ну, куда везти? Точно в Архангельскую область, ведь у нас огромное количество времени абсолютно не было никаких протестов, гражданское самосознание было просто на самых минимальных показателях. И даже наш народ на северо-западе России говорил: мол, в Архангельске все замороженные. Вот они просчитались, сработала кнопка гнева у населения. Где она сработает, в каком регионе, непонятно. Нельзя так говорить, что следующий полигон по типу шиесского начнут строить, и люди по нашему примеру пойдут. Они будут испытывать на себе определенные репрессии, и, может быть, кого-то это сломает. Зависит от состояния духа.