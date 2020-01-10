Швейцарский суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям за активы в Крыму

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и оставил в силе решение Женевского арбитража. Москва должна выплатить 12 украинским компаниям, которые утратили свои активы в Крыму после аннексии полуострова, 80 миллионов швейцарских франков, или более 82 миллионов долларов.

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В апелляции представители России отмечали, что Женевский арбитражный суд не может рассматривать жалобу украинских предприятий. Кроме того, российская сторона настаивала, что украинские инвестиции не подпадают под действие соглашения о защите инвестиций 1998 года между Москвой и Киевом. Однако суд не согласился с этими утверждениями.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии, Россия должна будет выплатить компенсацию 12 компаниям, которые утратили активы после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Как отмечает Swissinfo, в их числе нефтедобывающая компания «Укрнафта» и организации, которые были ранее связаны с Игорем Коломойским.