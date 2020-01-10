«1984» и «Вино из одуванчиков» стали самыми популярными книгами десятилетия в России

Издательская группа «Эксмо-АСТ» назвала самые популярные за последнее десятилетие книги среди россиян. Как сообщает газета «Ведомости», ими стали антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Среди покупателей электронных книг самым читаемым оказался эротический роман Эрики Леонард Джеймс «50 оттенков серого».

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По данным «Эксмо-АСТ», с 2010 года в России было продано по 1,8 миллионов экземпляров произведений «1984» и «Вино из одуванчиков». Издатели учитывали все носители и форматы, в том числе электронные и аудиокниги.

Абсолютным лидером электронных книг в России стал роман «50 оттенков серого», который в 2012, 2013 и 2014 году был самой продаваемой книгой на «Литресе». Его в таком формате купили около 90 тысяч раз.

Самым продаваемым автором десятилетия в бумажном формате стала писательница Дарья Донцова. Ее произведения купили 25 миллионов раз. В электронном формате лидером стал Борис Акунин, тексты которого скачали более миллиона раз.