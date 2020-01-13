В СК назвали ограбление мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР. Они снимали расследовательский фильм о деятельности ЧВК Вагнера

Российские следователи пришли к выводу, что журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ЦАР «неизвестные темнокожие вооруженные люди» «с целью грабежа». Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил зампредседателя СК России Игорь Краснов.

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По словам Краснова, съемочную группу предупредили об опасности ночной поездки по ЦАР, «однако от предложения переночевать в городе они отказались». Их машину остановила «группа неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру». «После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», — приводит Игорь Краснов результаты следствия.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — добавил представитель ведомсива.

В октябре 2019 году центр «Досье» опубликовал доклад по итогам своего расследования убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Основным выводом доклада его авторы называют несостоятельность официальной версии убийства с целью ограбления и «вероятную причастность к инциденту военных инструкторов „Компании“ Евгения Пригожина, оказывающей намеренное воспрепятствование осуществлению независимого следствия».

Российские журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять документальных фильм о деятельности в этой стране ЧВК Вагнера, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Они работали совместно с «Центром управления расследованиями» Михаила Ходорковского.