Переговоры по Ливии в Москве закончились безрезультатно

В Москву в понедельник, 13 января, прибыли для переговоров командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж. Переговоры, целью которых было подписание соглашения о прекращении огня, закончились без ожидаемого результата. Об этом сообщает AFP.

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В переговорах принимали участие российские министры иностранных дел и обороны. Как сообщает ТАСС, глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил о достигнутом «прогрессе». В сообщении не говорится, состоялась ли двусторонняя встреча ливийских руководителей.

Согласно источникам Libya Al Ahrar, Файез Сарадж отказался встречаться и садиться за стол переговоров с Хафтаром. Хафтар также попросил дать ему время для размышления.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, что противоборствующим сторонам удастся достичь соглашения по установлению режима прекращения огня. Глава Французской республики сказал, что положительный исход переговоров стал бы значительным шагом на пути подготовки конференции по Ливии, которая должна пройти в Берлине под эгидой ООН.