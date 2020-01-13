Суд в Париже перенес рассмотрение «российских денег» в международной легкой атлетике

В Париже на понедельник, 13 января, было намечено начало судебного процесса по делу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака. Среди обвиняемых — бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и бывший старший тренер сборной России по группе выносливости Алексей Мельников. В итоге суд перенес рассмотрение.

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Как сообщает AFP, судья отложила процесс «из-за процедурных вопросов». Председательствующая объяснила это тем, что Сенегал, чьими гражданами является большинство обвиняемых, включая Ламина Диака, только сегодня утром передал французской юстиции сведения, которых она добивалась с 2016 года.

Речь, в частности, идет о банковских документах и протоколе допроса Папы Масаты Диака, сына бывшего главы Международной федерации легкой атлетики. Диак-младший занимал во времена правления своего отца пост советника IAAF по маркетингу. Сейчас он скрывается от французского следствия на родине, в Сенегале.

Диак-старший пришел в суд, но отказался давать комментарии журналистам.

Экс-глава IAAF был задержан в ноябре 2015-го — после того, как Национальная финансовая прокуратура Франции начала в отношении него следствие, по заявлению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Диаку предъявлены обвинения в активной и пассивной коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в составе организованной преступной группы.

Бывшему главе мировой легкой атлетики, которому сейчас 86 лет, теоретически грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

Также на скамье подсудимых — Хабиб Сиссе, бывший юридический советник Ламина Диака, и Габриэль Долле, экс-глава антидопинговой службы IAAF.

Следствие подозревает, что причиной «сделки», которая рассматривается в суде, стал факт обнаружения в 2011 году следов допинга в результатах проб 23 российских легкоатлетов. «В контексте» того, что впереди была летняя Олимпиада-2012 и чемпионат мира по легкой атлетике-2013 в Москве, Ламин Диак, как полагает прокуратура, «пошел на соглашение» с Валентином Балахничевым, тогдашним президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и казначеем IAAF.

Следователи считают, что Диак мог способствовать тому, чтобы санкции в отношении российских атлетов, по меньшей мере, были отложены, и чтобы они, таким образом, могли поучаствовать и в Олимпийских играх, и в московском чемпионате мира.

В обмен, по данным прокуратуры, Диак мог получить от россиян деньги, посредством заключения спонсорских контрактов с IAAF и продажи прав на трансляции.

Кроме того, следствие подозревает, что Диак получил от своих «партнеров» из России 1,5 миллиона евро на финансирование предвыборной кампании оппозиции в Сенегале в 2012 году, пишет AFP.

Адвокаты бывшего главы международной легкоатлетической федерации настаивают на том, что их подопечный решил отложить наказание российских атлетов без всяких взяток.

«Никогда господин Ламин Диак не отказывался от борьбы с допингом в обмен на какую-либо финансовую поддержку, — рассказал в интервью RFI его адвокат Симон Ндиай. — На встречах с россиянами по поводу заключения контрактов о спонсорской поддержке он обсуждал с ними политическую ситуацию в Сенегале. И он сказал им, что включился в предвыборную кампанию на стороне оппозиции. Но никогда он не соглашался на то, чтобы условием отсрочки применения санкций стало бы финансирование предвыборной кампании в Сенегале. (…) Важно подчеркнуть, что господин Ламин Диак не получал денег от россиян».

Впрочем, если сегодня адвокаты экс-главы IAAF отвергают все обвинения, выдвинутые против него, сам Ламин Диак после выдачи постановления о передаче дела в суд признался следователям, что «соглашение» об отсрочке наказания для спортсменов из России было, пишет Le Monde. «Нужно было отсрочить дисквалификацию российских атлетов для того, чтобы получить контракт ВТБ», — цитирует газета признание Диака.

Ни Валентина Балахничева, ни Алексея Мельникова в парижском суде сегодня не было.

В марте 2019 года Франция выдала международный ордер на их арест. Балахничев тогда обосновал свой отказ являться на допросы во Францию просто: «Если бы я оказался на их территории, то пришлось бы разделить участь Ламина Диака, который там с 2015 года находится под арестом».

Слушания по этому делу должны возобновиться не ранее июня, сообщил корреспондент AFP из зала суда.