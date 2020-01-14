ЕСПЧ не признал «второе дело ЮКОСА» политическим

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге не признал судебное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по «второму делу ЮКОСА» политическим и не назначил им денежную компенсацию. Одновременно суд решил, что право Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство было нарушено.

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В своем обращении в ЕСПЧ фигуранты дела указывали, что были «богатыми и политически влиятельными бизнесменами» и что судебное преследование ставило целью «устранить их с политической сцены, национализировать их компании и помешать другим олигархам участвовать в политической жизни». Европейский суд не нашел политической мотивации во «втором деле ЮКОСА», однако решил, что право фигурантов на честный суд и на встречи с родными в СИЗО было нарушено.

Суд также решил не присуждать Ходорковскому и Лебедеву денежную компенсацию.

До этого суд в Страсбурге уже дважды отказывался признавать судебное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивированным, в 2011 и в 2013 гг. «Хотя дело Ходорковского может вызывать некоторые подозрения относительно реальных намерений российских властей при его преследовании, заявление о политической мотивированности уголовного преследования требует неопровержимых доказательств, которые не были представлены», — говорилось в решении 2011 г.

Бывший владелец ЮКОСа Михаила Ходорковский и акционер Платон Лебедев были осуждены дважды: в 2005 и 2010 гг. По первому делу фигуранты получили по 9 лет лишения свободы, по второму — по 14. В 2013 г. Ходорковского помиловал Владимир Путин, после чего бизнесмен уехал из России. Платон Лебедев был освобожден из колонии в 2014 г.