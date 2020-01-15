Правительство России отправлено в отставку

Премьер Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.

В среду, 15 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Объявление прозвучало вскоре после выступления президента Путина, который обратился с ежегодным посланием к Федеральному посланию.

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Премьер Медведев обосновал необходимость отставки кабинета министров предложениями президента по изменению Конституции. «Эти изменения, когда они будут приняты», «внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. (…) В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту (…) возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях», — цитирует Медведева «Коммерсант».

«Я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Между тем Владимир Путин на встрече с членами правительства объявил, что введет пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложит эту должность Дмитрию Медведеву.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории», — заявил президент России.

Путин является председателем Совбеза, куда входят 11 постоянных членов, в том числе Дмитрий Медведев, который бесменной занимает пост главы правительства России с мая 2012 года, с момента переизбрания Владимира Путина на пост президента.