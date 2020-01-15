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Президент объявил о премьере: Путин предложил изменить Конституцию

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«Мнение народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим», — заверил Путин, предлагая изменить Конституцию.
«Мнение народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим», — заверил Путин, предлагая изменить Конституцию. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

В среду, 15 января, президент России огласил послание Федеральному собранию. В своем выступлении он предложил внести изменения в Конституцию, ограничив, в частности, пребывание на посту президента двумя сроками. Кроме того, он призвал предоставить Госдуме право утверждать премьера без возможности для президента отклонить эту кандидатуру.

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Также президент должен будет утверждать вице-премьеров и министров по представлению премьера.

Путин предложил еще несколько мер, меняющих полномочия президента страны: в частности, глава государства должен будет консультироваться с Советом Федерации при назначении глав силовых ведомств и прокуроров, а Конституционный суд получит возможность проверять законопроекты до подписания их президентом.

Другая предложенная Путиным поправка в основной закон должна запретить высшим чиновникам — губернаторам, парламентариям, премьер-министру, членам правительства, а также судьям иметь иностранное гражданство или любой другой документ, позволяющий постоянно проживать за границей.

Помимо этого Путин предложил ввести новое требование к лицам, претендующим на должность президента: они должны постоянно проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства или ВНЖ.

Вероятно, эта поправка может закрыть дорогу к выдвижению на пост президента оппозиционеру Алексею Навальному, который в 2007 году ненадолго получал статус резидента Черногории, подчеркивает «Настоящее время».

Путин также заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений и «закрепить роль и статус Госсовета», «в работе которого участвуют главы всех регионов». 

Президент России также предложил установить «приоритет Конституции» над международным правом. «Требования международного законодательства смогут действовать только в той части, в которой они не противоречат нашей Конституции», — заявил Владимир Путин.

Изменения в основной закон президент России предложил вынести на «всеобщее голосование». «Мнение народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим», — заверил Путин.

 

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