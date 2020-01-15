Президент объявил о премьере: Путин предложил изменить Конституцию

«Мнение народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим», — заверил Путин, предлагая изменить Конституцию.

В среду, 15 января, президент России огласил послание Федеральному собранию. В своем выступлении он предложил внести изменения в Конституцию, ограничив, в частности, пребывание на посту президента двумя сроками. Кроме того, он призвал предоставить Госдуме право утверждать премьера без возможности для президента отклонить эту кандидатуру.

Реклама Читать далее

Также президент должен будет утверждать вице-премьеров и министров по представлению премьера.

Путин предложил еще несколько мер, меняющих полномочия президента страны: в частности, глава государства должен будет консультироваться с Советом Федерации при назначении глав силовых ведомств и прокуроров, а Конституционный суд получит возможность проверять законопроекты до подписания их президентом.

Другая предложенная Путиным поправка в основной закон должна запретить высшим чиновникам — губернаторам, парламентариям, премьер-министру, членам правительства, а также судьям иметь иностранное гражданство или любой другой документ, позволяющий постоянно проживать за границей.

Помимо этого Путин предложил ввести новое требование к лицам, претендующим на должность президента: они должны постоянно проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства или ВНЖ.

Вероятно, эта поправка может закрыть дорогу к выдвижению на пост президента оппозиционеру Алексею Навальному, который в 2007 году ненадолго получал статус резидента Черногории, подчеркивает «Настоящее время».

Путин также заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений и «закрепить роль и статус Госсовета», «в работе которого участвуют главы всех регионов».

Президент России также предложил установить «приоритет Конституции» над международным правом. «Требования международного законодательства смогут действовать только в той части, в которой они не противоречат нашей Конституции», — заявил Владимир Путин.

Изменения в основной закон президент России предложил вынести на «всеобщее голосование». «Мнение народа как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим», — заверил Путин.