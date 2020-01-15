Путин предложил назначить премьер-министром главу ФНС

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность главы правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Реклама Читать далее

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — приводит заявление пресс-службы Кремля

Вопрос о кандидатуре Михаила Мишустина Госдума рассмотрит в четверг в 14:00 по московскому времени. Об этом заявил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на четверг, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу России с апреля 2010 года.

О внесении новой кандидатуры на должность премьер-министра стало известно в тот же день, когда правительство неожиданно объявило об уходе в отставку. Об этом стало известно после ежегодного послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Владимир Путин объявил об изменениях в Конституцию.

Позже президент РФ сообщил о создании поста заместителя председателя Совбеза и предложил ее Дмитрию Медведеву.