Макрон рассказал о том, как дошел до мысли о сближении с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его решение изменить отношение к Владимиру Путину стало (плодом) «зрелых раздумий». Он также рассказал, почему не стал дожидаться разрешения конфликта на Донбассе, когда решил пойти на сближение с Россией.

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Заявления были сделаны в ходе короткого диалога с журналистом RFI и обозревателем «Новой газеты» Юрием Сафроновым после ежегодного обращения президента Франции к прессе в пятницу, 15 января.

В ответ на вопрос, какое событие заставило Эмманюэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину (и начать проводить активную политику по «сближению с Россией»), президент Франции ответил: «Это было (плодом) долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность…».

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией, которая ведет военные действия со своими соседями, «архитектуру общей европейской безопасности», Макрон ответил: «Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго».

Президент Франции также подчеркнул, что после нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря, состоялся «исторический обмен» пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.