Медведева утвердили замом Путина, Мишустина — премьер-министром России

В четверг, 16 января, президент России Владимир Путин подписал указы о назначении председателем правительства Михаила Мишустина и о назначении экс-премьера Дмитрия Медведева на пост замглавы Совета безопасности.

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Оба указа почти одновременно опубликованы на сайте Кремля.

Документ о назначении Медведева называется «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации». Председателем Совбеза является Владимир Путин. Должности зампреда ранее не было.

Кандидатуру нового премьер-министра до подписания указа утвердила Госдума. Как сообщает РБК, за Михаила Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, «против» никто не голосовал.

До назначения на пост премьера 53-летний Михаил Мишустин, с апреля 2010 года, был главой Федеральной налоговой службы. До этого работал в инвестиционном бизнесе и был заместителем министра по налогам и сборам при трёх министрах, сообщает радио «Свобода». Кроме того, господин Мишустин является членом наблюдательного совета ХК ЦСКА и играет вместе с Владимиром Путиным в Ночной хоккейной лиге.

Накануне, 15 января, после обращения к Федеральному собранию Путин предложил утвердить Мишустина в качестве премьера.

54-летний Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя правительства России с мая 2012 года, объявил о своей отставке.