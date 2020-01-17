В Париже открылись «Русские сезоны»

В Париже в четверг, 16 декабря, стартовал проект «Русские сезоны». В торжественной церемонии приняли участие министр культуры Франции Франк Риестер и и.о. министра культуры России Владимир Мединский. В программе фестиваля более 400 выставок и спектаклей. Среди них — балет «Габриэль Шанель» примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, выставка коллекции Морозовых в фонде Louis Vuitton и концерт лауреатов конкурса Чайковского и национального молодежного симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева. Открылся фестиваль новаторской постановкой пьесы Антона Чехова «Дядя Ваня» режиссера Стефана Брауншвейга.

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На церемонии открытия «Русских сезонов» в парижском театре Одеон присутствовали министр культуры Франции Франк Риестер и его коллега из Москвы Владимир Мединский, который незадолго до начала фестиваля стал и.о. главы ведомства.

Владимир Мединский подчеркнул, что в рамках фестиваля пройдет выставка, посвященная Сергею Дягилеву, который организовал первые «Русские сезоны» более ста лет назад.

После передачи Франции символа фестиваля — статуэтки Жар-птицы —российский чиновник быстро удалился из зала, убежав от вопроса корреспондента RFI о своей роли в составе нового правительства. На показ «Дяди Вани» Владимир Мединский, который выглядел уставшим, не остался. Не появился он на следующее утро и на пресс-конференции «Русских сезонов».

По словам директора «Русских сезонов» Алексея Лебедева, организаторы покажут как классическое, так и современное российское искусство, однако ждать «скандалов» от проекта не стоит. Сам фестиваль он назвал примером «культурной дипломатии».

Полную программу «Русских сезонов» организаторы еще не опубликовали. Одними из главных событий фестиваля станут гастроли Мариинского театра, который привезет оперу «Хованщина», и балет «Габриэль Шанель» примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Как подчеркнули представители проекта, часть мероприятий свяжут с 75-летием окончания Великой Отечественной войны.