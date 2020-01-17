Кремль объявил о приезде Путина в Берлин на конференцию по Ливии

Несколько дней назад Владимир Путин (в центре) заявил, что российские наемники в Ливии, если они там есть, «не представляют интересов» РФ.

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Конференция пройдет в Берлине в воскресенье, 19 января.

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О том, что Путин поедет в Берлин, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Кремль. «Предполагается обмен мнениями (...), в том числе, по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», — цитирует агентство сообщение Кремля.

Ранее о своем участии в конференции уже объявили президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры противоборствующих в Ливии сторон.

Напомним, 11 января в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель, на которых тема урегулирования ситуации в Ливии была одной из ключевых. На пресс-конференции по итогам встречи президент России ответил на вопрос об участии российских наемников в боевых действиях в Ливии. Если там «и есть российские граждане, то они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заявил Путин.

Ранее таблоид Sun, со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, написал о том, что Россия направила для поддержки маршала Халифы Хафтара, командующего т.н. Ливийской национальной армией, спецназовцев и сотрудников Главного управления Генштаба. По этим же сведениям, Россия поставляет силам Хафтара тяжелые вооружения.

16 января президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию для поддержки другой стороны конфликта, признанного ООН Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.