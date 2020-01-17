Что предпочтет возглавить Путин: Госдуму или Госсовет? Эксперты о предложениях президента

Традиционное послание российского президента Федеральному собранию, которое было зачитано Владимиром Путиным в минувшую среду, спровоцировало бурные обсуждения. Чем вызваны предложения об изменении в Конституции, собирается ли оставаться Путин во власти после окончания президентского срока и, если да, на каком посту? Почему правительство Дмитрия Медведева неожиданно ушло в отставку? На эти вопросы RFI ответили эксперты.

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Среди предложений Путина — передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и правительства, президент в этом случае не сможет отклонить утвержденные кандидатуры. Кроме того, назначение высших силовиков предполагается обсуждать с Советом Федерации. В случае принятия поправок гражданам других стран или обладающим видом на жительство в другом государстве, а также живущим в России менее 25 лет будет запрещено занимать пост российского президента. Функции Госсовета — пока не ясно, какие именно — предполагается закрепить в Конституции.

По мнению профессора ВШЭ доктора юридических наук Елены Лукьяновой, данные изменения — не более, чем игра в демократию, на самом же деле это очередная централизация власти.

RFI: Елена, насколько серьезны изменения Конституции, предложенные Путиным?

Елена Лукьянова: Они очень серьезные, потому что они меняют все конфигурацию внутри власти и серьезно меняют представление о демократии.

На первый взгляд кажется, что речь идет о делегировании полномочий…

Это не так. Там идет абсолютная централизация власти, все так называемое «поделиться» — не больше, чем слова. Все, наоборот, концентрируется в руках одного лица и связанных с ним государственных органов. Имеется в виду Госсовет, и к вечеру мы узнали, что у нас появляется новое политбюро под названием Совет безопасности. Причем это не только в ущерб парламенту, нижней палате — там ничего не изменилось, потому что утвердить премьер-министра, которого потом назначит президент, это всего лишь игра в слова. Совет Федерации вообще фактически низведен до нуля, несмотря на то, что он якобы будет кого-то назначать, но это тоже опять же не так. Потому что все равно все будет идти от президента, и без визы президенты ничего не будет делаться.

Ответственное правительство — это когда парламент назначает его сам и спрашивает с него. Ответственный прокурор — это тот, которого назначил, допустим, парламент, или иные процедуры, и который отвечает за это. У нас все в итоге сосредоточено, в том числе, отрешение от должностей, в руках президента. То есть парламент, и тот имитационный парламент, который у нас был, пускается под нож, Совет Федерации утрачивает свою федеративную функцию, местное самоуправление полностью пускается под нож, поскольку встраивается в единую систему власти, а оно у нас до недавнего времени хотя бы считалось независимым. Это противоречит Европейской хартии местного самоуправления.

Среди предложений Путина – передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и правительства REUTERS/Shamil Zhumatov/Pool

По мнению политолога Ильи Гращенкова, Путин наметил для себя пост главы Госсовета.

Илья Гращенков: Мне кажется, будет принят китайско-американский вариант: с одной стороны, будет Госсовет по типу китайского или позднесоветского политбюро ЦК КПСС. Некоторое количество очень близких людей, определяющих основной вектор развития страны. А под ними уже правительство, Совет Федерации, Госдума. Соответственно, все они нивелируются в своем влиянии на политику. И институт президентства из суперпрезидентства путинского превратится хоть и в системообразующий орган, но не с такими суперполномочиями. Совет Федерации, Госдума и правительство станут компромиссными органами, то есть фактически Путин институционализирует американскую модель клубного управления государством, когда богатые люди, а в нашем случае кремлевские башни, которых мы знаем — Чемезов, Сечин, Миллер — смогут играть в политику более официально, в лице политических партий, своих сенаторов, назначая в кабинет министров каких-то своих протеже. Соответственно, институт арбитража, того, чем сегодня Путин занимается, скорее всего, перенесется с поста президента на уровень Госсовета. Я бы не сказал, что это будет оперативное руководство государством, скорее стратегическое — величий кормчий, который будет определять внешнюю политику России, какие-то векторы. А вот оперативным управлением будут заниматься новый президент и премьер, но в русле той политики, которую эти госсоветчики определят.

То есть предполагается, что Путин избавляется от рутинных, условно «хозяйственно-бытовых» обязанностей, не теряя при этом рычагов власти?

Не уверен. Но, если честно, подозреваю, что да, замысел примерно в этом. Путин считает, что ему будет достаточно сил и влияния руководить всей политикой на территории страны из кресла главы Госсовета. Но, в отличие от Китая, у нас нет партии, которая могла бы реализовывать все это. «Единая Россия» не в счет.

У меня есть подозрение, что, реализовав схему, Путин в конечном итоге может утратить свое влияние, как это уже было в эпоху путинско-медведевской рокировки. Неспроста Путин в 2012 году вернулся в кресло, побоявшись, что на второй срок Медведев может уже и не отдать обратно президентство.

Элиты стали уже переориентироваться под нового главу. Поэтому я не исключаю, что попытка избавиться от бытовых неудобств, как вы говорите, в итоге может привести к очень серьезной разбалансировке системы.

Как Путин самоутвердится в новой должности в Госсовете — вопрос двоякий. Сможет ли он доказать, что новая должность такая же влиятельная, как и прежняя, и он все держит в своих руках? Для этого нужна серьезная прослойка своих людей во власти, которая бы на 100% зависела только от Путина и ни при каких условиях никогда не вышла бы из-под контроля.

По-вашему, это реально?

2009 год с Медведевым доказал, что это не очень реально, потому что даже в той ситуации с сильным Путиным и сильной экономикой фактически Путин испугался потери рычагов. А что произойдет, когда Путин уже не так молод, не так ухватист, экономика стагнирует, Запад давит, причем давит конкретно — уберите Путина и снимем санкции, примерно так этот ультиматум можно трактовать. Не возникнет ли искушения у каких-то будущих управленцев, про которых Путин думает, что они будут лишь менеджерами-технократами?

Кстати, сейчас очень важно, кто возглавит «Единую Россию» после отставки Медведева. Медведев же вряд ли останется главой партии. Например, если Путин возглавит «Единую Россию», чтобы транслировать ей часть своего высокого рейтинга, тем самым получив большинство в парламенте, которое они хотят в 2021 году, тогда и будет приниматься решение об этой модели. Но даже если высокий рейтинг Путина не спасет партию власти, и парламент окажется оппозиционным, не исключаю, что все эти модели будут пересмотрены.

Дмитрий Медведев на саммите стран Восточной Азии в Бангкоке, 4 ноября 2019 REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

Отставка Дмитрия Медведева может быть отвлекающим маневром — чтобы меньше обсуждали суть конституционных изменений, предлагаемых Путиным, считает профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.

Дмитрий Травин: Я довольно долго думал, что Путин нам предложил. Потому что, на первый взгляд, казалось, что он рассредотачивает власть, но потом, когда я сопоставил все, что он сказал, я понял, что серьезного рассредоточения нет. Повышение самостоятельности парламента фиктивно, повышение самостоятельности Госсовета возможно, но это вопрос будущего, пока ничего конкретно не сказано. Полномочия президента по контролю за силовиками практически все остаются.

То есть говорить о том, что ветви власти станут более независимыми, не приходится?

Относительно Конституционного суда, судебной власти — нет, наоборот, есть механизмы, если говорить о том, что мы услышали от Путина, которые ставят Конституционный суд в большую зависимость от президента. Хотя я бы не сказал, что это качественно меняет ситуацию. Относительно парламента формально он получает больше самостоятельности. Формально теперь Госдума будет формировать правительство, когда эти конституционные изменения будут приняты. Но здесь я тоже не вижу качественных изменений, потому что это важно в том случае, если парламент является независимым органом власти.

У нас же парламент — послушное орудие администрации президента, поэтому здесь не так важно, с какой стороны будет внесено решение о новом премьер-министре. Будет ли оно проштамповано в конечном счете президентом, или президент через свою администрацию зашлет свою кандидатуру в парламент, парламент предложит, проголосует, а президент потом скажет: да, меня это устраивает… Качественно это ничего не меняет.

Мне кажется, что единственный важный момент в этой политической реформе состоит в том, что сказано, что у нас будут конституционные изменения, процесс открыт. А это в свою очередь значит, что Путин в 2024 году собирается так или иначе остаться у власти. Потому что ни для чего другого эти принципиальные конституционные изменения не нужны, все остальное в стране может осуществляться без изменения Конституции.

Как вы думаете, с чем связана столь скоропалительная отставка Медведева?

Смотрите: что сегодня общество, в основном, обсуждает? Социальную часть послания, по-моему, не обсуждает никто, об этом речи не идет. Но активно обсуждают появление нового премьер-министра. Потому что человеку, который не следит в деталях за политикой, кажется, что раз появился новый премьер, то это что-то должно изменить. То, что Медведева перевели «в запас» именно в тот день, когда Путин предложил политическую реформу, наводит на мысль, что Путин хотел, чтобы его политическую реформу не обсуждали широко. То есть он должен был об этом сказать, но как-то отвлечь внимание от сути этой политической реформы. Ему это успешно удалось.

Михаил Мишустин и Владимир Путин, 11 апреля 2017 REUTERS

Владимир Путин, скорее всего, планирует занять пост главы Госдумы, считает политолог Аббас Галлямов.

Аббас Галлямов: Я бы предположил, что он нацеливается на спикера Госдумы. По Госсовету то, что в послании прозвучало, это пустышка. Сам по себе Госсовет — орган, не наделенный никакими полномочиями. Это совещательный орган, в отличие от Госдумы. Это не орган государственной власти. Путин заявил о расширении полномочий Госдумы. У Госдумы они и без того были гораздо больше, чем у Госсовета, он их еще расширил. Я анализирую то, что Путин сказал, про расширение полномочий Госсовета он ничего не говорил, он сказал про расширение полномочий Госдумы, притом в таком важном деле, как назначение членов правительства — ключевая, в общем-то, политическая функция. Думаю, что, скорее всего, он смотрит в этом направлении. В общем-то, выглядит естественно, потому что это единственный орган государственной власти, помимо президента, у которого есть собственная легитимность, это единственный избираемый народом орган. Если Путин сейчас вместо Медведева возглавит «Единую Россию», возглавит список ЕР, изберется и возглавит Госдуму, по сути он всю политическую власть в стране, за исключением должности президента, соберет под себя. Можно предположить, что Путин в политическом смысле будет тяжеловеснее, чем новый президент и тем более премьер.

Кстати, о премьере. Почему Медведев ушел в отставку именно сейчас?

Никого логического объяснения, почему Медведева отправили в отставку сейчас, у меня нет. И, более того, мне кажется, это было спонтанное решение, оно не планировалось. То есть планировалось, возможно, но не сегодня. Что-то произошло, что заставило президента принять эмоциональное решение. Отставка Медведева прозвучала, но никакого внятного объяснения происходящему общественному мнению предложено не было. Прошло несколько часов, прежде чем объявили о преемнике Медведева. В качестве объяснения нам предложили совершенно формальные слова Медведева о том, что «вы заявили о реформах, поэтому надо правительству полномочия сложить, чтобы реформам не мешать». На самом деле смешное объяснение, потому что реформа, может быть, будет, может, не будет. Путин сказал, надо обсуждать, законопроекты не оформлены, не внесены в Госдуму, не вынесены на референдум, хотя Путин сказал, что-то вроде народного опроса, референдума будет. То есть, может, полгода, год, два года пройдет до тех пор, пока все это будет реализовано. Никаких оснований сейчас, тут же, уходить в отставку не было. Тем не менее, обществу это неубедительное объяснение предлагают, то есть заранее никто не готовился.

Так что же произошло, по-вашему?

Тут могут быть десятки вариантов. Это же личные отношения. Чем-то Медведев разозлил Путина. Может, Кудрин что-то вчера рассказал про Медведева, доказал, насколько он неэффективен как премьер. Может быть, расшифровку телефонных разговоров Медведева Путину дали, где он вождя называл земляным червем? Да все, что угодно, это же персоналистский режим, Путина ничто не сдерживает. Если заметили, Путин сказал: я предлагаю Дмитрию Анатольевичу должность зампреда Совбеза, если юристы скажут, что для этого надо вносить изменения в законодательство, я готов к этому. По сути он сказал: я не знаю, насколько это согласуется с законодательством, заключения юристов у меня нет. Все заставляет меня предположить, что это было незапланированное эмоциональное решение.

Почему на пост премьера Путин назначил Мишустина?

Мишустин — мне кажется, в высшей степени логичный вариант. Потому что какие сейчас задачи будут стоять перед премьером? Надо модернизировать российскую экономику, надо предпринимать какие-то серьезные решительные шаги. На этой должности нужен человек, который имеет опыт модернизации, каких-то реформ. В нынешнем российском правительстве таких людей не так много. И про Мишустина все говорят, что он действительно сделал налоговую службу гораздо более эффективной, чем она была до него. Если человек справился с модернизацией такой непростой разветвленной, со сложной сетью структуры, как ФНС, вполне возможно, ему как раз и надо поручать модернизировать еще более сложную штуку — российскую экономику.

Пакет поправок в Конституцию будет готовить рабочая группа, в которую вошли 75 человек, среди которых, в частности, Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества, писатель Захар Прилепин, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Проект поправок предполагается вынести на общероссийское голосование.