В Москве у администрации президента прошли пикеты против изменения Конституции

Возле здания администрации президента России в центре Москвы в субботу, 18 января, начались одиночные пикеты против изменений в конституцию. Как сообщает телеканал «Дождь», в акции принимают участие несколько человек, они по очереди сменяют друг друга.

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Участница Pussy Riot Мария Алехина пришла на акцию с плакатом «Одни на нарах, другие голодные. Славься, Отечество наше свободное». Другой участник акции держал плакат с надписью: «Путин узурпатор». Об этом пишет проект «МБХ медиа».

На акцию также пришли активисты прокремлевского националистического движения SERB, которые вступили в конфликт с пикетчиками. Двух провокаторов SERB задержала полиция, после того как они порвали плакаты протестующих.

Также в субботу власти Москвы заявили, что согласовали проведение 1 февраля митинга против конституционной реформы. Как пишет «Интерфакс», акция согласована на 10 тысяч человек, однако, кто выступил заявителем акции, не известно.

О планах изменить основной закон России объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В частности, предлагается ограничить применение международного права, а ужесточить требования к кандидатам в президенты, усилить роль Государственного совета.