В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

В воскресенье, 19 января, в центре Москвы прошло шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. В акции приняли участие и противники внесения изменений в Конституцию.

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Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасии Бабурова были убиты в Москве 19 января 2009 года. «Революция!», «Нет Диктатуре!» и «Путин, уходи!» – с такими лозунгами участники марша прошли по традиционному маршруту, по бульварам от Пушкинской площади до места убийства на Пречистенке.

В марше приняли участие антифашисты, а также противники предложенных Владимиром Путиным изменений в Конституцию. Они вышли по призыву московских оппозиционных депутатов. Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина предложила выйти на шествие с Конституцией в руках, чтобы выразить протест против поправок в основной закон.

Участники шествия требовали освобождения политзаключенных: фигурантов дела «Сети», аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного за твит Владислава Синицы и других жертв политических преследований, многие из которых подвергались пыткам на следствии. Об этом сообщает издание «Грани.ру».

По данным белого счетчика, в акции прияли участие около полторы тысяч человек. На акции прошло несколько задержаний. Так, «МБХ Медиа» сообщает об 11 задержанных, причины задержания не уточняются.