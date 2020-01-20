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Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

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Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает в понедельник, 20 января, ТАСС.

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Как сообщил Песков, представителями Владимира Путина при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

В Госдуме заявили, что проект закона будет рассмотрен 23 января.

15 января Путин в послании к Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд поправок. В частности российский лидер призвал предоставить Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра без возможности для президента отклонить эту кандидатуру.

Он также предложил изменить процедуру назначения руководителей силовых ведомств и назначать их после консультации с Советом Федерации.

Кроме того, Владимир Путин намерен ограничить приоритет международного права над российским.  

Вечером 15 января было объявлено о создании рабочей группы для подготовки поправок в Конституцию. В нее в частности вошли олимпийская чемпионка Елена Исимбаева, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский,  писатель Захар Прилепин и космонавт Валентина Терешкова. Всего в группу вошли 75 человек.

Как сообщило утром в понедельник издание РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предварительно запланировано на 12 апреля.

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