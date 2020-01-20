Путин предложил снять Юрия Чайку с поста генпрокурора

Генеральный прокурор России Юрий Чайка покинет свой пост. Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить на эту должность зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает «Интерфакс».

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Юрий Чайка освобожден от должности в связи с переходом «на другую работу». О какой именно работе идет речь, в Кремле не сообщили.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде, назначение Краснова на пост генпрокурора рассмотрят 22 января.

Как отмечает «Интерфакс», генерал-майор юстиции Игорь Краснов известен тем, что расследовал ряд резонансных уголовных дел, в частности убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также убийство Бориса Немцова.