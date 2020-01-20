СМИ: компании Пригожина получили право на добычу нефти в Сирии

В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений. По данным «Новой газеты», за владельцами получивших контракты компаний стоит структура «Конкорд» Евгения Пригожина.

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В декабре 2019 года сирийское агентство SANA и газета The Syria Times сообщали, что парламент страны одобрил заключение контрактов на разведку, разработку и добычу нефти с двумя российскими компаниями (Vilada и Mercury Limited), уточняет РБК. Общая площадь нефтяных месторождений – не менее 12 тыс. квадратных километров, запасы газа – три четверти триллиона кубометров.

Согласно расследованию «Новой газеты», учредителем и прежним руководителем фирмы «Велада» является Екатерина Трофимова, которая одновременно была помощником руководителя в фирме «Конкорд менеджмент и консалтинг». По данным газеты, Екатерина Трофимова подтвердила эту информацию.

Ранее в издании «Настоящее время» была опубликована информация о связи компаний «Меркурий» с Евгением Пригожиным.

В 2017 году издание «Фонтанка» сообщило, что контракты на добычу четверти всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной с помощью России для Башара Асада территории Сирии, могут достаться фирме ООО «Евро Полис», связанной с Пригожиным. В 2018 году американский телеканал CBS сообщал, что «российские наемники» были в числе тех, кто пытался атаковать позиции проамериканских сил в районе сирийского газового месторождения Хашам (провинция Дейр-эз-Зор) с целью его захвата.

На запрос РБК пресс-служба Пригожина заявила, что бизнесмен никак с этими компаниями не связан. Пресс-служба группы компаний «Конкорд» также сообщила, что компании «Велада» и «Меркурий» не имеют к бизнесмену отношения.

Ранее в нескольких СМИ публиковались расследования о деятельности частной военной компании (ЧВК) Вагнер, также связанной с Евгением Пригожиным. Там, в частности, говорилось о том, что наемники ЧВК воевали в Сирии.