В Перми в хостеле из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

Входе в пермский мини-отель «Карамель», где утром 20 января от взрыва трубопровода погибли пять человек.

Пять человек, в том числе один ребенок, погибли в понедельник, 20 января, в результате прорыва трубы с кипятком в пермском мини-отеле «Карамель». Еще трое человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

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В региональном управлении СК сообщили, что в результате прорыва трубопровода с горячей водой помещение хостела оказалось затоплено. Когда из помещения откачали горячую воду, на месте обнаружили тела пятерых погибших.

Трое человек были госпитализированы. Одна из них в тяжелом состоянии находится в реанимации ожогового центра ГКБ им. Гринберга. Двое получили ожоги средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на ожоговый центр сообщает ТАСС.

Еще три человека от госпитализации отказались, написала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управляющую компанию «Профи-Дом», причиной трагедии стал прорыв на участке транзитной трубы 1962 года постройки. До середины декабря «данная тепловая централь была бесхозной», указывается в релизе компании. Кроме того, расположенная в подвале мини-гостиница не имела эвакуационного выхода.

Частный мини-отель находился на цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми. По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщается на сайте СК. Дело передано в центральный аппарат ведомства.

На месте работают следователи и криминалисты. ТАСС сообщает, что на место происшествия также выехал губернатор края Максим Решетников.