Девять против двенадцати: Путин утвердил состав нового правительства России

Владимир Путин и Михаил Мишустин на встрече с правительством РФ в новом составе, 21 января 2020.

Во вторник, 21 января, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ состав нового правительства. Кандидатура Мишустина была утверждена Госудумой 16 января, на следующий день после отставки правительства Дмитрия Медведева.

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В новом правительстве 12 министров предыдущего состава сохранили свои посты. Среди них – глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, глава МЧС Евгений Зиничев и министр финансов Антон Силуанов.

Новыми членами кабинета стали министр культуры Ольга Любимова (вместо Владимира Мединского), министр просвещения Сергей Кравцов (вместо Ольги Васильевой), министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр экономического развития, Михаил Решетников, министр спорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В правительстве обновился список вице-премьеров: советник президента по экономике Андрей Белоусов стал первым вице-премьером вместо Антона Силуанов, в кабинет вошли четыре новых вице-премьера: Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова сохранили свои посты.

Назначен новый руководитель аппарата правительства — Дмитрий Григоренко (вместо Константина Чуйченко), который в новом составе он занял пост главы Минюста. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев сохранил свой пост.

Покинули состав правительства вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

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