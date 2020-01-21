Юрий Чайка станет полпредом президента на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору Юрию Чайке пост полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова соообщает во вторник, 21 января, РИА Новости.

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Указ о назначении Чайки на пост полпреда пока не подписан.

Накануне Владимир Путин освободил Юрия Чайку, который последние 14 лет был генеральным прокурором РФ, от занимаемой должности. На его место был назначен замглавы СК Александра Бастрыкина Игорь Краснов.

С июня 2018 года пост полпреда президента на Северном Кавказе занимал Александр Матовников. О его новом месте работы пока не объявлено.

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