Агент французской разведки продавал личные данные в даркнете. Их могли использовать для убийств

Эмблема французской контрразведки (DGSI) во время презентации плана по борьбе с терроризмом в 2018 году (архивное фото)

Агента французской внутренней разведки (DGSI) обвинили в продаже личных данных в даркнете. По данным агентства France-Presse, 33-летний сотрудник ведомства, известный под никнеймом Haurus продавал сведения о местоположении французов, копии техпаспортов, свидетельств о рождении и других документов. Как утверждает газета Le Parisien, эти данные могли быть использованы в том числе для убийств.

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По данным СМИ, в даркете услуги Haurus пользовались популярностью, а клиенты подчеркивали «высокое качество» документов. Помимо личных данных сотрудник DGSI предлагал поддельные удостоверения личности, права и чеки.

За пакет документов «начального уровня», необходимый для того, «чтобы начать приключения», Haurus просил 500 евро. В него входили французские водительские права, удостоверение личности класса «Gold» и шесть поддельных чеков. За другие услуги сотрудник разведки просил от 100 до 300 евро.

На продаже данных Haurus успел заработать около 50 тысяч евро. На деньги, полученные от деятельности в даркнете, подозреваемый снимал дорогие отели и много путешествовал.

Как пишет Le Parisien, данные о местоположении телефонов, проданные Haurus, были использованы для сведения счетов между наркодиллерами в Марселе. Как минимум два человека, сведения о нахождении которых передал сотрудник DGSI, были убиты. Сам Haurus во время допроса заявил, что «не хотел никому смерти», а использование конфиденциальной информации «его не касалось».

После проведения специальным отрядом полиции «контрольной закупки» Haurus был задержан в своем кабинете перед коллегами в 2018 году, однако в информация об этом появилась только сейчас. Согласно данным Le Parisien, он признался в продаже личных данных. Свои действия он объяснил финансовыми проблемами.

Обвиняемый заявил, что не хотел заниматься кражей личных данных постоянно. «Я просто не сумел остановиться», — сказал Haurus полицейским.

После задержания агента разведки поместили под стражу, где он провел около года. Затем пользователя даркнета отпустили под судебный контроль. Приговора он дожидается на свободе.

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