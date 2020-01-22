Без иллюзий: о смене министра культуры России

Критик Екатерина Барабаш подводит итоги многолетней деятельности Владимира Мединского во главе российского Минкульта и не спешит радоваться приходу в кресло министра Ольги Любимовой.

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Авторская колонка

«Веселится и ликует весь народ…» Как оказалось, народу для ликования и счастья надо совсем немного — чтобы Владимир Мединский не по своей воле вылез из кресла министра культуры. Куда потом пойдет экс-министр, почему-то никто не задумывался, а общая веселая уверенность, что хуже все равно не будет придавала сил для новой волны ликования.

Помните анекдот про козла? Когда человек приходит к батюшке жаловаться на невыносимую жизнь, а тот советует ему купить козла. Человек сначала недоумевает, потом все-таки покупает, жизнь становится совсем невыносимой, он опять приходит к батюшке, и тот советует ему продать козла. Оказалось, для счастья надо совсем немного — продать козла.

То же с Мединским. Пока все думают, что он — тот козел, который после исчезновения принесет нам счастливую жизнь. Но, во-первых, он никуда не девается, а более того — становится помощником президента по культуре, что означает его более чем вовлеченность в культурную жизнь, только чуть более в тени. Впрочем, и это не факт, учитывая сильную предрасположенность Владимира Ростиславовича к логорее (проще — к недержанию речи). Во-вторых, козлиное место пусто не бывает, и неплохо бы отбросить эйфорию, разглядывая нового министра.

При этом надо держать в голове одну аксиому: при тоталитарном режиме каждый следующий назначенец окажется хуже предыдущего. Закон такой. И ему есть простое объяснение: тоталитарная власть имеет одну-единственную цель — удержать самое себя. Никакие другие аргументы при новых назначениях в полицейском государстве, каким является Россия, не рассматриваются. Все перестановки совершаются внутри Системы, и тасуется одна-единственная колода, где короли и шестерки разнятся лишь близостью к «телу» и к кормушке. Все остальное — обман и самообман.

Поэтому можно, конечно, и погадать от нечего делать, что именно принесет с собой Ольга Любимова в министерское кресло, но это будет исключительно детской забавой. Для начала — попрощаемся с Мединским и напомним, какого министра мы теряем. Итак, будучи министром культуры РФ, Владимир Ростиславович Мединский:

— рассказал миру о лишней хромосоме, присущей русскому человеку.

— вывел на чистую воду любителей «Рашки-говняшки».

— предположил, что поклонники комиксов — дебилы.

— назвал «мразями кончеными» всех, кто не верит в подвиг 28 панфиловцев.

— сравнил поклонников фильма «Джокер» с убийцей Олегом Соколовым, своим коллегой по РВИО, от которого, кстати, открестился сразу, как только узнал о убийстве тем своей возлюбленной.

— чуть не лишился степени доктора наук за беспомощную «диссертацию», больше похожую на курсовую уставшего студента-первокурсника, но вовремя прибег к административному ресурсу.

— активизировал и легализовал цензуру в области культуры, достигнув на этом поприще больших успехов — от отказа фестивалю «Артдокфест» в финансировании по причине его оппозиционности до отзыва прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

— выступил (вместе со всем Минкультом) в качестве пострадавшей стороны в деле «Седьмой студии».

— окончательно придал кинематографу роль идеологического оружия, начав выделять огромные государственные деньги «патриотическим» фильмам.

— положил начало вмешательству государства в частный бизнес — прокат, настояв на насильственных переносах дат громких премьер зарубежных фильмов, расчищая тем самым дорогу российским картинам.

— и наконец — один из самых страшных итогов его почти восьмилетнего правления: окончательный развал системы охраны памятников культуры. При активном участии Минкульта страна лишилась сотен памятников культуры, были урезаны охранные зоны, застроены еще вчера неприкосновенные территории. Отданы под застройки уникальные территории старинных усадеб — Архангельского, Кусково, Опалихи. Варварской реставрации подверглось множество памятников — Изборск, Новодевичий монастырь и многие другие.

— «дело реставраторов», обнаружившее многомиллиардные кражи, совершенные членами руководства Минкульта в процессе реставрации Новодевичьего монастыря и Изборской крепости, и оставшееся практически безнаказанным.

Теперь этот человек уходит на повышение — будет нашептывать на ухо президенту свои ценные «мысли» в области культуры, почерпнутые из собственных исторических романов.

А его место займет Ольга Любимова, и этот вариант может оказаться во многом хуже, чем предыдущий. Новому министру в качестве заслуги приписывают хорошую родословную (словно она породистая кобыла, ей-богу) — она правнучка великого Качалова, дочь ректора «Щуки» Бориса Любимова, племянница прекрасного Алексея Бартошевича, крестница Никиты Михалкова. Последний пункт, скорее всего, имеет самое прямое отношение к назначению. Михалков давно мечтал усадить в кресло министра своего человека. Более «своего», чем Любимова, крестница, соседка по Николиной горе, автора множества документальных фильмов о православии и лично о Никите Сергеевиче, найти трудно.

Дотошные пользователи соцсетей уже нашли запись Любимовой 10-летней давности, где она объясняла, до какой степени ее тошнит от оперы, балета, музеев, Льва Додина. Но сделаем вид, что не заметили этой записи, — мало ли что пишут великовозрастные девицы 29 лет от роду после долгого сидения за рюмкой в «Жан-Жаке» с такими же мажорами?

А вот другой вехи ее биографии не заметить невозможно, и она сводит на «нет» все попытки придать Любимовой черты спасителя репутации Минкульта. Речь о ее телевизионном опыте. В 2016 году, в разгар войны с Украиной, Ольга Любимова была назначена на должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Первый канал к тому времени уже отметился распятым мальчиком» и целой чередой других фейков, направленных на разжигание ненависти к соседнему государству, на которое уже два года как пошел войной. На этой должности она руководила программой «Время покажет» — самой агрессивной и ненавистнической программой российского телевидения. Артем Шейнин, Петр Толстой, Анатолий Кузичев — все эти телеведущие — ее недавние подчиненные и единомышленники. Есть ли смысл говорить о возможных положительных сдвигах в деле руководства культурой?

В отличие, кстати, от Любимовой, Мединский, до того как занять министерское кресло, все-таки не был замечен в откровенных идеологических подлостях и пришел на должность еще «рукопожатным».

Скорее всего, нас ждут для начала какие-нибудь милые инициативы по поддержке культуры — ей уже вменяют в заслугу открытие коммерческих данных по господдержке кинематографа, что многие расценили как шаг в стороны открытости и демократии.

Ольга Любимова — человек с образованием. В отличие от прежнего министра, она что-то видела, что-то читала, где-то училась на культурного человека. Поэтому ей легче будет притвориться «своей», что для начала она незамедлительно и сделает. А когда говорят — дескать, не спешите, дайте человеку время, пусть хоть что-то сделает, а время покажет, — ответим: время уже все показало. Дальнейшее — молчанье.

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