Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

В четверг, 23 января, Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Законопроект был внесен в нижнюю палату российского парламента в понедельник, 20 января.

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Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд поправок. Вечером того же дня было объявлено о создании рабочей группы для подготовки поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек. Помимо экспертов, в группу были включены деятели культуры и спорта. К примеру, олимпийская чемпионка Елена Исимбаева, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин и космонавт Валентина Терешкова.

Среди предложений, озвученных Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, значится, в частности, предоставление Госдуме права утверждать кандидатуру премьер-министра без возможности для президента отклонить ее, закрепление в Конституции обязательства для госслужащих не иметь иностранного гражданства и вида на жительство и ужесточение требований к кандидатам в президенты и исключить оговорку о двух президентских сроках подряд. Кроме того, президент преждложил ограничить приоритет международного права над российским.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки могут быть приняты во втором чтении уже 11 февраля. Слова Володина приводит ТАСС. В случае, если потребуется внести уточнения в документ, третье чтение может состояться до конца февраля.

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