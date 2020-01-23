Пошутивший про Иисуса комик Александр Долгополов уехал из России

Комик Александр Долгополов, шутками которого заинтересовалась полиция, уехал из России. Об этом в четверг, 23 января, рассказал журналистам его адвокат Леонид Соловьев. По словам юриста, Долгополов не вернется в страну, «пока не прояснятся обстоятельства». Ранее житель Подмосковья написал на него заявление из-за шутки на религиозную тему.

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«У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело», — отметил Соловьев в комментарии РИА Новости. Он добавил, что комик «обязательно вернется» в Россию, а дело в отношении него пока не завели.

По данным проекта Baza, заявление на Долгополова написал житель Орехово-Зуево, которого оскорбил стендап «Новый час шуток». Вероятно, обращение связано с шуткой об Иисусе во время шоу в апреле 2019 года. Полиция попросила владельцев бара HopHead Tap Room предоставить полные данные Долгополова. По информации издания, правоохранители планировали опросить его.

Как пояснил Леонид Соловьев, полиция не выходила на связь с защитой Долгополова, несмотря на попытки связаться с правоохранительными органами.

Автор стендапа рассказал журналистам «Настоящего времени», что полиция не пыталась опросить его и не входила с ним в контакт. «Мои афиши везде, я никогда не отличался скрытностью или приватностью, вы можете в любой момент времени понять, где я нахожусь», — отметил он, разъяснив, что не планировал переезжать из России.

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