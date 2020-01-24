Экстрадированному во Францию россиянину Виннику предъявили обвинения

Арестованный в Греции российский ИТ-специалист Александр Винник был экстрадирован во Францию в четверг вечером, 23 января, в тот же день ему предъявили обвинения. Винник, который уже 35 день держит голодовку, был помещен в специальное отделение больницы Hotel Dieu, 28 января ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщили его адвокаты.

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Во Франции 40-летнего россиянина подозревают в том, что в период с 2016 по 2018 годы он совершил мошеннические действия в отношении более чем 100 человек из шести городов Франции, используя платформу по обмену криптовалюты. При этом с июля 2017 года Винник уже находился под арестом в Греции.

Как сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию, Александру Виннику предъявлены обвинения в «отмывании денег», «вымогательство в составе преступной группы», «участие в преступном сообществе», а также в «атаке системы автоматической обработки данных в составе преступной группы».

Уроженец Кургана Александр Винник в 2011 году он основал онлайн-биржу BTC-e, которая осуществляла обмен биткойнов и других криптовалют на доллары, рубли и евро. Отдыхавший с семьей на греческом полуострове Халкидики россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу властей США. Американские власти обвиняют его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов.

После новостей об аресте Винника в Греции по запросу США, его экстрадиции потребовала и Россия. Российская генпрокуратура обвинила его в хищении денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей у неназванной организации. После этого европейский ордер на арест Винника выпустила также Франция.

Сам Винник обвинения США и Франции отрицает и настаивает, чтобы его экстрадировали на родину, где ему предъявлены наименее тяжкие обвинения. Французский адвокат россиянина Ариан Зимра допустила, что Винника могут экстрадировать обратно из Франции в Грецию.

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