В Кремле заявили о неизменности «курса на украинском направлении»

Владислав Сурков во время встречи с Владимиром Путиным в 2011 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует менять свою стратегию в отношениях с Украиной. Он подчеркнул, что «каких-либо указов» от Владимира Путина на этот счет не поступало. Ранее уход с поста куратора украинского направления Владислава Суркова связали со «сменой курса» в переговорах с Киевом.

Реклама Читать далее

«Какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

О том, что отставка Владислава Суркова, который стал помощником президента в 2013 году и занимался отношениями с Киевом, связана именно со «сменой курса», заявил политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале. Как именно должны поменяться отношения с Украиной, Чеснаков не уточнил, добавив, что в ближайший месяц Сурков будет заниматься «медитацией».

По данным РБК, Владислав Сурков написал заявление об уходе с госслужбы в пятницу, 24 декабря. На момент написания статьи указ Владимира Путина об отставке опубликован не был.

По информации СМИ, теперь украинское направление будет курировать заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Он был назначен на этот пост лишь за день до того, как стало известно об уходе Суркова. Ранее он исполнял обязанности вице-премьера и отвечал за вопросы промышленности и ТЭКа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться