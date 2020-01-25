Путин поручил генпрокурору проверить дело Котова

Константин Котов получил 4 года тюрьмы за выходы на мирные пикеты.

Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору проверить «законность и обоснованность» приговора, вынесенного политическому активисту Константину Котову.

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Как пишет «Новая газета», сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля вечером в пятницу, 24 января в «перечне поручений по итогам пресс-конференции президента», состоявшейся в декабре.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в президентском поручении генеральному прокурору Игорю Краснову.

В сообщении также говорится, что генпрокурор должен представить доклад по этому вопросу до 31 марта.

Напомним, в сентябре 2019 года 34-летнего Константина Котова приговорили к 4 годам колонии по обвинению в «неоднократном нарушении правил проведения митинга». Котов, в частности, выступал, против войны в Украине.

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