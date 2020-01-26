Осужденная израильская гражданка подала Путину прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар была осуждена в России на 7,5 лет заключения.

26-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам колонии по наркотической статье, подала прошение о помиловании на имя президента Путина.Об этом в воскресенье, 26 января, сообщило агентство France-Presse.

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Информацию также подтвердили источники «Новой газеты»: адвокаты госпожи Иссахар, партнеры бюро Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. «Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо личное обращение к президенту. В результате (...) Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано», — цитирует газета заявление адвокатов.

Ранее, 23 января Иссахар отказалась подавать прошение.

В то же время президент и премьер Израиля, а также мать Иссахар обращались к президенту России с просьбами о помиловании девушки, подчеркивает «Интерфакс».

Согласно российскому законодательству, президенту не обязательно получать прошение о помиловании для принятия такого решения.

Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «должны быть соблюдены формальности», и осужденная должна лично обратиться к президенту Путину.

Госпожу Иссахар, летевшую из Дели в Тель-Авив, задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку. В ее багаже нашли 9,6 г. гашиша. Иссахар признала хранение наркотика, но не признала вину в контрабанде. Она подчеркивала, что летела с пересадкой и багаж могла получить только в конечном пункте, Тель-Авиве, а не в России.

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