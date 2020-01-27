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Во Владивостоке по подозрению в шпионаже задержали японского журналиста

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Гражданин Японии был задержан во Владивостоке по подозрению «в сборе секретных сведений» еще 25 декабря 2019 года.
Гражданин Японии был задержан во Владивостоке по подозрению «в сборе секретных сведений» еще 25 декабря 2019 года. REUTERS/Yuri Maltsev
RFI

Гражданин Японии был задержан во Владивостоке по подозрению «в сборе секретных сведений о военном потенциале страны на Дальнем Востоке». Об этом в понедельник, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД. Уточняется, что задержание произошло еще 25 декабря. 

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Как отмечает российское агентство, японец въехал в Россию по журналистской визе. Ему объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть территорию РФ.

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД для объяснений, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, 25 января, «Ведомости» со ссылкой на японские СМИ сообщили о задержании в Японии 48-летнего гражданина страны по подозрению в передаче секретных коммерческих данных сотрудникам российского торгпредства.

Россия в ответ выразила сожаление, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании».

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