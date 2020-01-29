Владимир Путин помиловал Нааму Иссахар

Израильтянка Наама Иссахар была осуждена в России на 7,5 лет заключения.

Президент России Владимир Путин помиловал гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать ИССАСХАР Нааму», – говорится в указе президента.

В апреле 2019 года в багаже Наамы Иссахар, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево, нашли 9,6 граммов гашиша. Химкинский городской суд признал Нааму Иссахар виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил ее к семи с половиной годам колонии. Сама Иссахар согласилась только с тем, что перевозила наркотики, но отвергла обвинения в пропаганде. На суде она подчеркнула, что не имела доступа к багажу и не собиралась распространять гашиш в России.

Ранее СМИ писали, что израильтянку могли обменять на Александровское подворье в Израиле. По данным газеты Maariv, 30 декабря 2019 года историческую собственность передали России. Помощник Путина Юрий Ушаков отказался связывать это событие с помилованием Иссахар.

По данным израильской газеты «Едиот ахронот», Наама Иссахар вылетит на родину уже на следующий день после подписания указа в четверг. Сотрудники посольства будут сопровождать ее в аэропорт, откуда она отправится в Израиль на самолете премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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