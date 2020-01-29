В 2019 году четверть всех жалоб в ЕСПЧ пришлась на Россию

Четверть всех жалоб, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, поданы против России. Об этом говорится в ежегодном докладе ЕСПЧ, опубликованном в среду, 29 января. Россия в 2019 году сохранила лидерство по числу исков в суд Страсбурга среди стран-членов Совета Европы.

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Из 60 000 жалоб, которые ЕСПЧ рассматривает в настоящее время, 25% подано против властей России, говорится в докладе. Против Турции подано 15,5% жалоб, Украины — 14,8%, Румынии — 13,2%. В общей сложности 70% жалоб касаются шести стран-членов Совета Европы из 47.

«Парламентская ассамблея и комитет министров приняли решение оставить Россию в Совете Европы. Около четверти всех жалоб, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, поданы против России. Мы понимаем, какие последствия могли бы испытать на себе податели этих жалоб, если бы Россия вышла из Совета Европы», — отметил во вступительном слове к докладу председатель ЕСПЧ Линос-Александр Сицилианос.

Россия является членом Совета Европы с1996 года, за это время ЕСПЧ рассмотрел внушительное число жалоб российских граждан на пытки и бесчеловечное обращение, в том числе от жителей Чеченской республики.

В 2019 число ЕСПЧ вынес 198 решений в отношении России, в 186 из них отмечены нарушения прав человека со стороны Российской Федерации. В том же году в отношении Франции было вынесено 19 решений, в 13 случаях было установлено нарушение прав человека.

Накануне главу российской делегации в ПАСЕ, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 делегата, против — 117, три бюллетеня признали недействительными.

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