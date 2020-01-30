Израильтянка покинула российскую колонию в день встречи Путина и Нетаньяху

Исправительная колония в поселке Новое Гришино Московской области, где отбывала наказание Наама Иссахар

26-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар, приговоренная в России к 7,5 годам колонии и затем помилованная президентом Путиным, в четверг, 30 января, вышла на свободу. В этот же день в Кремле российский президент встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Об освобождении Иссахар сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

На состоявшейся позднее в этот же день встрече с Путиным в Кремле Нетаньяху поблагодарил российского президента за «быстрое освобождение» израильской гражданки — «от имени всего народа Израиля». «Это — вещь, которая трогает нас всех», — цитирует израильского премьера агентство РИА Новости.

Накануне Путин подписал указ о том, что милует Нааму Иссахар, «руководствуясь принципами гуманности».

В апреле 2019 года в багаже Иссахар, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево, нашли 9,6 граммов гашиша. В октябре Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 годам колонии.

Израильтянка признала «хранение» наркотика, но не признала вину в контрабанде.

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