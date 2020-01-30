Россия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 30 января, подписал распоряжение о закрытии границы с Китаем. Как объяснил сам премьер, решение принято в качестве одной из мер «по нераспространению коронавируса».

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«Мы (…) сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством» (по борьбе с распространением вируса), — цитирует Мишустина агентство ТАСС.

Ранее, как сообщает «Новая газета», российские власти принимали другие «меры предосторожности»: с 31 января ограничили железнодорожное сообщение с Китаем, а также закрыли в пяти регионах Дальневосточного федерального округа пешеходные и автомобильные границы «на период празднования Нового года по лунному календарю», с 24 по 30 декабря. Кроме того, вузы в Приморье продлили каникулы студентам из КНР до 1 марта.

По состоянию на первую половину дня 30 января было известно о том, что жертвами нового коронавируса 2019-nCoV, впервые отмеченного в Китае в середине декабря, стали уже 170 человек, число заразившихся приблизилось к 8000.

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