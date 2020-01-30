Суд арестовал двух бывших полицейских по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы в четверг, 30 января, постановил отправить на два месяца в СИЗО бывших полицейских Дениса Коновалова и Романа Феофанова. Их обвиняют по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. Они останутся под арестом до 29 марта.

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Следствие просило суд поместить Феофанова и Коновалова под стражу, чтобы они не имели возможности скрыться или уничтожить доказательства. Адвокаты бывших полицейских просили суд вместо заключения в СИЗО назначить домашний арест, однако суд пришел к выводу, «что ходатайство следствия о заключении под стражу Феофанова обоснованно и составлено с учетом требований закона».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете России, по версии следствия, сотрудники полиции приобрели наркотические средства и подбросили их журналисту. По информации «Коммерсанта», Роман Феофанов свою вину не признал, а его адвокат настаивал на том, что его подзащитный выполнял указания начальства.

Также в четверг суд рассмотрит ходатайства об аресте еще нескольких бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков, участвовавших в задержании Голунова. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств.

Напомним, журналист интернет-портала Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Полицейские утверждали, что у журналиста, а затем и во время обыска в его квартире были обнаружены наркотики. Задержание вызвало общественных резонанс. В защиту Голунова выступили многие журналисты, деятели культуры, правозащитники, возле здания ГУМВД Москвы на Петровке, 38 проходили одиночные пикеты. Газеты «Ведомости», РБК и «Коммерсант» вышли с одинаковыми первыми полосами в поддержку Ивана Голунова. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о снятии с Голунова обвинений — экспертиза не выявила ДНК журналиста на изъятых у него предметах. Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полицейскими служебных полномочий.

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