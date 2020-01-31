Верховный суд отказался пересмотреть приговор Константину Котову

Верховный суд России отказался пересмотреть приговор гражданскому активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). Об этом в пятницу, 31 января, сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

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В Верховном суде заявили, что не считают определение Конституционного суда по делу Котова новым обстоятельством, так как КС не признал саму статью 212.1 не соответствующей Конституции. Мария Эйсмонт напомнила, что КС не признал статью 212.1 не соответствующей Конституции и в деле Ильдара Дадина, приговор которому в итоге отметил Верховный суд.

«Кассационная жалоба в интересах Котова уже подана», — добавила адвокат. Она отметила, что защита предполагала такой ответ из Верховного суда.

Президент России Владимир Путин в январе этого года поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора Константину Котова, осужденного по «дадинской» 212-й статье. После этого, 27 января, КС постановил пересмотреть приговор активисту и признал, что судебные решения по делу Котова «расходятся с конституционно-правовым смыслом» статьи 212 УК РФ.

КС счел, что Тверской суд Москвы и Мосгорсуд не учли постановление по жалобе активиста Ильдара Дадина. Это постановление обязывало следователей доказывать, что в действиях обвиняемых по ст. 212.1 есть «угроза причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».

По версии следствия, Константин Котов, которого до этого три раза признавали виновным в административных правонарушениях во время митингов, 10 августа вновь вышел на акцию протеста и был задержан с другими протестующими. Суд не рассмотрел видеозапись задержания, на которой видно, что Котов выходит один из метро Китай-город, подходит к памятнику героям Плевны и не скандирует лозунгов.

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