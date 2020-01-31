В России выявили первых двух зараженных коронавирусом

В России выявили двух первых зараженных новым типом коронавируса. Об этом 31 января сообщила глава оперативного штаба, вице-премьер России Татьяна Голикова агентству «Интерфакс».

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По словам Голиковой, первых двух заболевших обнаружили в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая. В Роспотребнадзоре заявили, что больных поместили в бокс и провели контактные обследования. Ведомство уверяет, что риска распространения вируса в России нет.

Татьяна Голикова добавила, что Россия ограничивает пересечение границы с Монголией и начинает эвакуацию россиян из китайского города Уханя и провинции Хубэй. С 1 февраля Россия ограничивает авиасообщение с Китаем. Будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний в «Шереметьево». При необходимости пассажиров из Китая направят в медучреждения.

По последним данным, от нового коронавируса скончались более двухсот человек, почти десять тысяч человек заражены. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию ЧС международного значения.

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