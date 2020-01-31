«Необходимая оборона»: сестер Хачатурян отправят на новые экспертизы

Крестина Хачатурян, одна из трех обвиняемых сестер, в зале суда рядом с адвокатом Алексеем Липцером. Москва. 26.06.2019

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, назначены новые психолого-психиатрические экспертизы. Это произошло после того, как Генпрокуратура РФ отказалась передавать в суд их дело.

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Как отмечает ТАСС, Следственный комитет РФ, назначая новые экспертизы,

последовал указаниям Генпрокуратуры. «Один из ставящихся перед следствием во время экспертизы вопросов — могут ли переписки между сестрами в соцсетях опровергнуть объективность результатов» предыдущих аналогичных экспертиз, — рассказал агентству Алексей Липцер, адвокат девушек.

Накануне, в четверг, 30 января, Генпрокуратура отказалась передавать в суды дело сестер Хачатурян, посчитав, что их действия должны квалифицироваться в соответствии со статьей 37 УК РФ как «необходимая оборона», а не по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору».

«Исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом», — прокомментировал выводы Генпрокуратуры агентству ТАСС другой адвокат обвиняемых, Алексей Паршин.

В случае переквалификации их действий уголовное преследование сестер Хачатурян должно быть прекращено, отметил Алексей Липцер.

57-летний Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года: тело с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде многоэтажки по Алтуфьевскому шоссе в Москве. В убийстве обвинили трех его дочерей: Марию, Ангелину и Крестину (которым тогда было 17, 18 и 19 лет). По словам соседей, родственников, а также подруг девушек, отец регулярно издевался над дочерьми, избивал, заставлял прислуживать, фактически превратив в рабынь. Эпизоды сексуального насилия также упоминаются в показаниях девушек, сообщал корреспондент RFI.

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