Из-за коронавируса в двух районах Приморья ввели режим ЧС.

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщила пресс-служба правительства региона. Предполагается, что в понедельник режим ЧС будет введен в Пограничном районе Приморского края.

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В Октябрьском и Хасанском районах Приморья, которые граничат с Китаем, были созданы спецпункты, куда направляют прибывающих в Россию граждан Китая. Их уже в аэропорту и на вокзалах встречают медики и проводят тесты на наличие коронавируса. В случае положительной пробы их отправляют в карантин на 14 дней.

Как заверяют местные власти, все карантинные пункты обеспечены условиями для временного проживания людей. Смысл изоляции заключается в том, чтобы на инкубационный период граждане не перемещались по территории Приморского края и не могли стать источником возникновения и распространения коронавируса.

В воскресенье Россия внесла коронавирус 2019-nCoV в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В перечень наравне с новым вирусом входят чума, малярия, холера, сибирская язва и другие болезни.

Первые случаи заболевания коронавирусом в России были зарегистрированы 31 января, в Забайкалье и Тюменской области. Все заболевшие – граждане Китая. Они находятся в карантине и получают медицинскую помощь.

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