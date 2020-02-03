Генпрокуратура попросила снизить срок Константину Котову до одного года

Генпрокуратура попросила снизить приговор Константину Котову до одного года

Генеральная прокуратура России обжаловала в кассации приговор активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии по «дадинской статье» о «неоднократном нарушении правил проведения митинга». Как сообщает в понедельник, 3 февраля, «Интерфакс», надзорное ведомство просит снизить наказание Котову до одного года заключения.

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Адвокат Котова Мария Эйсмонт опубликовала на своей странице в фейсбуке кассационное представление Генпрокуратуры. Из документа следует, что суд первой инстанции признал ряд смягчающих обстоятельств, тогда как обстоятельств, отягчающих наказание, судом установлено не было.

«Законность и обоснованность» приговора Котову попросил генпрокурора проверить президент России Владимир Путин в конце января. 31 января Верховный суд России отказался пересмотреть приговор гражданскому активисту, мотивировав это тем, что не считает определение Конституционного суда по делу Котова новым обстоятельством.

34-летний Константин Котов стал вторым в России человеком, осужденным по 212-й статье. Первым был активист Ильдар Дадин, которого в марте 2016 году осудили на два с половиной года колонии общего режима за неоднократные нарушения на митингах. 22 февраля 2017 года приговор Дадину был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления.

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