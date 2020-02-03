Гибель журналистов в ЦАР: посол России обвинил их в нарушении «многих законов»
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Посол России в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко заявил, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, убитые в ЦАР, «нарушили» многие местные законы. Заявление было сделано в вышедшем в понедельник, 3 февраля, интервью агентству РИА-Новости.
Посол, в частности, заявил о том, что журналисты въехали в страну «с нарушением многих законов ЦАР». «Потом они пытались проникнуть на военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны ЦАР», «прилетели в Банги, не зарегистрировав ввоз аппаратуры для съемки, а это запрещено законом», — добавил господин Титоренко, заверив, что может «перечислить еще массу законов, которые были нарушены».
Посол также заявил, что люди, которые посылали журналистов в командировку, «сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни».
На вопрос о ходе расследования убийства посол ответил, что «найти убийц очень тяжело», так как «журналисты подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск», где «свободно перемещаются чисто криминальные элементы».
Отвечая на вопрос, обсуждается ли отправка представителей Следственного комитета в ЦАР, посол, подчеркнув, что этот вопрос надо задавать СК, в то же время отметил: «Вопрос заключается в том, а что они там найдут? Место преступления уже полностью подверглось обработке, все гильзы были собраны, вещи были собраны и переданы Генпрокуратуре ЦАР».
Напомним, 25 октября центр «Досье» опубликовал итоговый доклад об убийстве журналистов, согласно которому Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев с момента прилета в ЦАР были под контролем местного жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с т.н. «ЧВК Вагнера») и контролировал их водителя. Этот водитель, который привез журналистов к месту гибели, затем покинул его невредимым.
Авторы доклада утверждают, что убийство было спланировано заранее и говорят о «вероятной причастности к инциденту военных инструкторов „Компании“ Евгения Пригожина, оказывающей намеренное воспрепятствование осуществлению независимого следствия».
13 января Александр Радченко, отец Кирилла, рассказал «Новой газете» о том, что одежду и личные вещи погибших журналистов, важные вещдоки, сожгли без согласования с родственниками. Он подчеркнул, что посольство России «только спустя год и четыре месяца» со дня убийства проинформировало родственников об уничтожении одежды «в связи с приведением в негодность».
Александр Радченко также заявил, что родственники неоднократно, но безрезультатно обращались с просьбой предоставить им доступ к одежде, обращались не только к российским дипломатам, но и в Следственный комитет РФ.
В тот же день замглавы Следственного комитета Игорь Краснов (ныне генпрокурор РФ) заявил в интервью «Коммерсанту» о том, что обстоятельства нападения «указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран».
Журналисты погибли в ночь с 30 на 31 июля 2018 года в районе города Сибю к северу от столицы ЦАР. Они собирали информацию для фильма о работе в этой стране российских частных военных компаний (ЧВК).
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