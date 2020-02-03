Гибель журналистов в ЦАР: посол России обвинил их в нарушении «многих законов»

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР. Они снимали расследовательский фильм о деятельности российских ЧВК

Посол России в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко заявил, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, убитые в ЦАР, «нарушили» многие местные законы. Заявление было сделано в вышедшем в понедельник, 3 февраля, интервью агентству РИА-Новости.

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Посол, в частности, заявил о том, что журналисты въехали в страну «с нарушением многих законов ЦАР». «Потом они пытались проникнуть на военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны ЦАР», «прилетели в Банги, не зарегистрировав ввоз аппаратуры для съемки, а это запрещено законом», — добавил господин Титоренко, заверив, что может «перечислить еще массу законов, которые были нарушены».

Посол также заявил, что люди, которые посылали журналистов в командировку, «сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни».

На вопрос о ходе расследования убийства посол ответил, что «найти убийц очень тяжело», так как «журналисты подверглись нападению в зоне, которая не находится под контролем правительственных войск», где «свободно перемещаются чисто криминальные элементы».

Отвечая на вопрос, обсуждается ли отправка представителей Следственного комитета в ЦАР, посол, подчеркнув, что этот вопрос надо задавать СК, в то же время отметил: «Вопрос заключается в том, а что они там найдут? Место преступления уже полностью подверглось обработке, все гильзы были собраны, вещи были собраны и переданы Генпрокуратуре ЦАР».

Напомним, 25 октября центр «Досье» опубликовал итоговый доклад об убийстве журналистов, согласно которому Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев с момента прилета в ЦАР были под контролем местного жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с т.н. «ЧВК Вагнера») и контролировал их водителя. Этот водитель, который привез журналистов к месту гибели, затем покинул его невредимым.

Авторы доклада утверждают, что убийство было спланировано заранее и говорят о «вероятной причастности к инциденту военных инструкторов „Компании“ Евгения Пригожина, оказывающей намеренное воспрепятствование осуществлению независимого следствия».

Бойцы ЧВК Sewa Security Services, которая, как утверждает Le Monde, «вероятно, является филиалом «ЧВК Вагнера». База Беренго. ЦАР. 04.08.2018 FLORENT VERGNES / AFP

13 января Александр Радченко, отец Кирилла, рассказал «Новой газете» о том, что одежду и личные вещи погибших журналистов, важные вещдоки, сожгли без согласования с родственниками. Он подчеркнул, что посольство России «только спустя год и четыре месяца» со дня убийства проинформировало родственников об уничтожении одежды «в связи с приведением в негодность».

Александр Радченко также заявил, что родственники неоднократно, но безрезультатно обращались с просьбой предоставить им доступ к одежде, обращались не только к российским дипломатам, но и в Следственный комитет РФ.

В тот же день замглавы Следственного комитета Игорь Краснов (ныне генпрокурор РФ) заявил в интервью «Коммерсанту» о том, что обстоятельства нападения «указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран».

Журналисты погибли в ночь с 30 на 31 июля 2018 года в районе города Сибю к северу от столицы ЦАР. Они собирали информацию для фильма о работе в этой стране российских частных военных компаний (ЧВК).

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