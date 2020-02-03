Дело МН17: четверых обвиняемых вызвала Гаага

Прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела об уничтожении пассажирского «Боинга» МН17 и вызвала их для проведения следственных действий. Об рассказала ТАСС адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина. Ранее имена обвиняемых, среди которых — бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин, назвала Совместная следственная группа (JIT) по выяснению причин крушения «Боинга».

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Трое обвиняемых — граждане России, один — Украины. «Одного из них, Олега Пулатова, «будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — рассказала госпожа Кутьтина.

По данным расследования JIT, обнародованным в июне 2019 года, обвиняемый Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), предположительно, отвечал за перевозку ракетно-зенитного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет. Дубинский, как сообщала «Новая газета», был главой военной разведки т.н. ДНР.

Обвиняемый Олег Пулатов (позывные «Халиф» и «Гюрза») «непосредственно сопровождал „Бук“». Кроме того, «в момент запуска ракеты» Пулатов предположительно «находился рядом с установкой».

Гражданин Украины, обвиняемый Леонид Харченко (позывной «Крот»), который, по данным «Новой газеты» возглавлял одно из подразделений ГРУ «ДНР», «вместе с Пулатовым сопровождал „Бук“ в окрестностях города Снежное, откуда был совершен выстрел».

Обвиняемый Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) сразу после катастрофы опубликовал в соцсетях сообщение об уничтожении силами «ДНР» украинского военного самолета, назвав это «очередным птичкопадом» (после того, как выяснилось, что сбили пассажирский лайнер, сообщение было удалено).

В июне 2019 года, после обнародования информации JIT, господин Гиркин заявил «Интерфаксу» о том, что «ополчение („ДНР“ — Прим. ред.) Boeing не сбивало». Ранее, в 2018 году американский суд удовлетворил иск родственников 25 погибших в катастрофе к Игорю Гиркину и присудил каждому истцу по 20 миллионов долларов компенсации. Гиркин тогда заявил, что выплачивать компенсации не собирается.

Суд по делу об уничтожении пассажирского «Боинга» МН17 должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Boeing 777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек. Большинство из них — граждане Нидерландов.

В Совместную следственную группу входят представители Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Российские власти от участия в следствии до сих пор отказываются и отвергают все обвинения, обвиняя JIT в предвзятости.

14 ноября JIT опубликовала новые записи перехваченных телефонных разговоров, которые, как утверждает следствие, вели сепаратисты т.н. ДНР и представители российских властей. «Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК „Бук“, из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17», — говорится в отчете.

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