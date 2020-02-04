Петр Толстой предложил закрепить в Конституции понятие «традиционного» брака

Петр Толстой предложил закрепить в российской Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил закрепить в российской Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Он надеется, что такое положение создаст «барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ». Слова депутата приводит во вторник, 4 февраля, «Интерфакс».

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«Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России», — заявил депутат, выступая на заседании Госдумы.

Как сообщает РИА Новости, поправки Петра Толстого получил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я знаю, что эти поправки будут изучены тщательно, и конечно, Семейного кодекса нам мало, нам нужно, чтобы это было закреплено в Конституции для того, чтобы международные организации не пытались нам навязывать свои ценности», — цитирует агентство слова Толстого при передаче Крашенинникову папки с документами.

Изменить Конституцию РФ предложил в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин 15 января. Вечером того же дня было объявлено о создании рабочей группы для подготовки поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек. 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию.

28 января Петр Толстой, который является главой российской делегации в ПАСЕ, был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. За избрание Толстого проголосовали 132 делегата из 249 участвующих.

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