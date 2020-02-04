Правозащитники: более 270 тысяч сайтов пополнили реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном рунете».

Правозащитная группа «Агора» и общественная организация РосКомСвобода опубликовали во вторник, 4 февраля, доклад «Свобода интернета 2019: план „Крепость“». Как указывается в предисловии доклада, он «посвящен обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2019 году» и основан на результатах мониторинга, который ведется с 2008 года.

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Авторы доклада подчеркивают, что исходят «из убеждения, что беспрепятственный доступ к свободному от цензуры интернету — фундаментальное право человека». В качестве нарушения составители доклада рассматривают «угрозы и насильственные действия в отношении пользователей, блогеров, журналистов и владельцев сетевых ресурсов». Сообщается, что за год было зафиксировано почти 439000 случаев ограничения свободы в интернете.

Весной 2019 года месячная аудитория российского сегмента интернета выросла до 93 миллионов человек, что составляет около 76% населения России старше 12 лет. При этом в «Индексе свободы прессы» «Репортеров без границ» Россия находится на 149 месте из 180 — ниже, к примеру, Камбоджи и Венесуэлы.

В подготовленном «Агорой» и РосКомСвободой документе указаны новые тренды, которые «демонстрируют изоляционистские намерения российских властей», выражающиеся в «распространении практики региональных и локальных политически мотивированных шатдаунов (локальных отключений интернета — RFI) и усиления давления на IT-бизнес и разработчиков программного обеспечения». В докладе говорится о том, что более 270 тысяч сайтов пополнили реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора, а 38 человек были лишены свободы за свои действия в интернете.

Напомним, в прошлом году в силу вступили законы о «суверенном интернете», о запрете распространения фейковых новостей и оскорбления представителей власти в интернете и СМИ. В 2020-м планируется ряд учений по отключению от глобального интернета. Агентство РИА-Новости передавало, что первые тесты по обеспечению устойчивой работы Рунета, связи общего пользования и интернета вещей уже проводились в декабре 2019 года.

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