Эвакуированных из Китая россиян отправят на карантин под Тюмень

Россияне, которых эвакуировали из Китая из-за эпидемии коронавируса, будут отправлены на карантин в Тюменскую область. Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает во вторник, 4 февраля, «Интерфакс».

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Сейчас МИД России, а также российское посольство в Китае формируют списки лиц, которые будут вывезены из Хубея, рассказала чиновница.

По словам вице-премьера, которая возглавила оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, из провинции Хубэй Россия эвакуирует 147 человек. Среди них — 10 граждан Беларуси, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один — Украины. Зараженных среди них нет.

Позднее, во вторник, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вокруг реабилитационного центра в Тюменской области будут выставлены два периметра ограждения и охрана Росгвардии. Ее слова приводит «Интерфакс».

1 февраля президент России Владимир Путин распорядился направить самолеты Воздушно-космических сил России для эвакуации россиян из Китая. Согласно официальным данным на 1 февраля, в провинции Хубэй находились 314 россиян.

На сегодняшний день в России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

В Китае, по данным на 4 февраля, число смертельных случаев нового коронавируса 2019-nCoV достигло 425. Общее количество заразившихся превысило 20,4 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло более, чем на 3200 человек.

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