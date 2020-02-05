Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым через СМИ

Прокуратура Западного административного округа (ЗАО) Москвы официально извинилась перед Иваном Голуновым. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает агентство «Интерфакс». Адвокат Голунова сообщил, что журналист извинений пока не получил. Официальных извинений за незаконное уголовное преследование от прокуратуры потребовал сам Голунов.

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«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Однако сам Голунов заявил, что узнал об извинениях из СМИ. «Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз, можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев», – цитирует «Интерфакс» слова журналиста.

Как сказал изданию «Медуза» адвокат журналиста Сергей Бадамшин, «прокуратура ЗАО, видимо, внутренним голосом извинялась». Он также напомнил, что дважды обращался к генпрокурору с требованием принести извинения за незаконное уголовное преследование журналиста.

Спецкорреспондент «Медузы» Ивана Голунов был задержан 6 июня 2019 года по подозрению в попытке сбыть наркотики. Полицейские утверждали, что нашли их при личном обыске и в его квартире. После широкой общественной огласки следствие выяснило, что наркотики Голунову подбросили полицейские. Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

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