Якутский шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ на незаконное задержание

Якутский шаман Александр Габышев подал жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу своего задержания и ареста своих сторонников. Об этом в среду, 5 февраля, сообщают несколько российских СМИ со ссылкой на адвокатов Габышева. В марте 2020 шаман собирается совершить новый пеший поход на Москву с целью провести обряд «изгнания Путина».

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Как сообщает «МБХ медиа», Александр Габышев считает, что в отношении него были нарушены статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека. Кроме этого, в ЕСПЧ обратились сторонники шамана Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин.

Речь идет о последней попытке пешего похода из Якутии в Москву. 8 декабря Габышев с двумя своими сторонниками начали пешее путешествие, а 10 декабря его задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. 22 января полиция задержала четверых сторонников шамана. Суд признал их виновными в неповиновении полиции и арестовал на трое суток.

Свой первый «поход на Москву» шаман Габышев начал в марте 2019 года, в ходе которого к нему начали присоединяться сторонники. В сентябре 2019, после шести месяцев и 3000 километров пути, Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области.

ФСБ завело на него дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. После диагностики в якутском психоневрологическом диспансере Габышева признали невменяемым. В конце декабря с шамана сняли подписку о невыезде.

В марте 2020 года Габышев собирается вновь начать свой поход на Москву.

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