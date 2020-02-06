МИД России сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

МИД России 6 февраля сообщил, что в Идлибе погиблироссийские и турецкие военные специалисты на фоне увеличения числа нападений «террористов». Число погибших, их имена и даты гибели в ведомстве не назвали.

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«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести „режим тишины“ в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», — говорится в коммюнике МИД России.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на свои источники писала, что 1 февраля в Сирии погибли офицеры Центра специального назначения ФСБ Дмитрий Минов, Булат Ахматьянов, Всеволод Трофимов и Руслан Гимадиев.

По информации издания, российские офицеры попали в засаду в окрестностях Латакии, полностью подконтрольной правительственным силам. Источники «Новой газеты» утверждают, что снайперские группы ЦСН ФСБ должны были обеспечивать безопасность на встрече руководства Сирии и Турции в районе города Касаб.

Однако в некоторых сирийских СМИ сообщали о том, что офицеры ФСБ погибли не в Латакии, а в районе населенного пункта Захра под Алеппо при боевых действиях.

В Управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили изданию «Коммерсантъ», что среди погибших бойцов ЦСН ФСБ — уроженец Тамбовской области, лейтенант Всеволод Трофимов. По информации источников «Коммерсанта», машина, в которой находились сотрудники ФСБ подорвалась на фугасе. Все погибшие были снайперами, которые отправлялись на усиление сирийского подразделения, но дорога была заминирована. По данным одного из источников, тела российских офицеров попали в руки оппозиции, а потом были оставлены при наступлении.

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